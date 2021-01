20 Minutes Manette en Main — S01Ep05 — The Stanley Parable

Cinquième épisode de la saison 2020 de notre let’s play radiophonique.

En 20 minutes, Emeline tente de se défaire de l’emprise du narrateur de The Stanley Parable de Davey Wreden et William Pugh, walking simulator métaphysique sorti entre 2011 et 2013, et dans lequel Stanley, employé 427 d’une société lambda, se retrouve désemparé lorsque son ordinateur ne lui donne plus de consigne et qu’il découvre que tou·te·s ses collègues ont disparu et que son destin semble lui échappé.



A la manette : Emeline

Au micro : Lazare

Une production Pixel Up!