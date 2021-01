20 Minutes Manette en Main – S01Ep03 — Moving Out

Troisième épisode de la saison 2020 de notre let’s play radiophonique.

En 20 minutes, Emeline et Vincent tentent de transbahuter, sans trop de casse, le plus de mobilier possible des proporiétés au camion de déménagement dans Moving Out, développé par DevM Games et SMG Studio, un jeu de coopération multijoueur à la sauce Overccoked sorti en 2020, et dans lequel maladresses, crises de rire, prises de bec et verres brisés s’entrechoquent dans la plus grande cacophonie.

Aux manettes : Emeline et Vincent

Au micro : Lazare

Une production Pixel Up!