Deuxième épisode de la saison 2020 de notre let’s play radiophonique.

En 20 minutes, Emeline tente de s’enfuir du laboratoire hyper-sécurisé de Ape Out de Gabe Cuzzillo, beat them all musicale ultra-rythmé sorti en 2019, dans lequel chaque action, chaque kill, s’accompagne de son propre riff sonore et de son explosion de couleur.

A la manette : Emeline

Au micro : Lazare

Une production Pixel Up!