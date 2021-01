Episode pilote de ce nouveau format de let’s play radiophonique dans lequel, en 20 minutes, Lazare tente de gravir la montagne de Getting Over It with Bennett Foddy de Bennett Foddy, jeu de plate-forme sorti en 2017 et qui s’inscrit dans le genre du clumsy simulator, ces jeux de simulation aux contrôles volontairement contre-intuitifs.

A la manette : Lazare

Au micro : Emeline

Une production Pixel Up!