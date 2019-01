20 ans de sport

Que se passait-il dans l’actualité sportive en 1999 ? Découvrez-le dans la Chronique Foot de Radio Campus Paris de l’époque ! Retrouvez-vous ensuite en 2000 avec Trip Tonic pour un micro-trottoir sur la pratique de la trottinette à Paris. Prenez La porte à côté et faites un bond jusqu’en 2015 pour suivre un reportage sur le roller derby féminin et les Paris Roller Girls. Finissez alors en 2016 pour en apprendre plus sur les chants de supporter avec On Va Vous Chercher des Noises, ainsi que pour connaître l’actualité liée au sport avec Têtes de Vainqueurs.

A l’occasion de son vingtième anniversaire, Radio Campus Paris a mis le nez dans ses archives pour extraire le meilleur de son antenne depuis 1998 !

Pour écouter l’émission « We Will Survive » réalisée en juin 2018 en direct de FGO-Barbara, c’est par ici.