20 ans de reportages

Descendez dans le métro avec un extrait de 37.2 (2017) et faites connaissance avec un musicien avant de retrouver On va Vous Chercher des Noises (2015) pour en savoir davantage sur ce monde musical souterrain. Sautez dans une rame direction le 18ème et rencontrez ses habitants avec À Vous la Goutte d’Or (2017) et Les Petites Ondes (2017). Puis passez dans le 19ème pour prendre part à l’interview de À Bras Ouverts (2017) des bénévoles du Bureau d’accueil et d’Accompagnement des Migrants. On reste dans l’associatif avec un atelier lecture chez Emmaüs dans le 11ème, enregistré par L’oeil à l’écoute, avant de bifurquer vers le 20ème avec J’ai 2 Amours (2017) pour écouter l’histoire d’un expatrié de longue date dans la capitale. Envolez-vous ensuite avec Campus Airlines (2010) vers le Chili et en Guyane Français pour rejoindre La Porte à Côté (2015).

******************************************************************************************************

A l’occasion de son vingtième anniversaire, Radio Campus Paris a mis le nez dans ses archives pour extraire le meilleur de son antenne depuis 1998 !

Pour écouter l’émission « Le Grand Bal des 20 ans » réalisée en juin 2018 en direct du Point Ephemere, c’est par ici.