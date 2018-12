20 ans de radio

Montez dans la DeLorean de Radio Campus Paris et partez pour un voyage archivistique autour de la radio ! Vous entendrez un bel édito, un micro-trottoir sur le rapport des jeunes à ce média ainsi qu’une déclaration d’amour radiophonique diffusés dans deux émissions spéciales dédiées à la Journée Mondiale de la Radio (2015 et 2016). De plus, vous apprendrez des choses sur les radios libres, le podcast mais aussi la RNT et les webradios grâce à deux émissions spéciales diffusées dans le cadre du Festival Brouillage (2015 et 2016). Par la même occasion, vous découvrirez l’une des inventions loufoques de Le Laboratoire des gadgets radiophoniques (2014): la Podcaf Express !

******************************************************************************************************

A l’occasion de son vingtième anniversaire, Radio Campus Paris a mis le nez dans ses archives pour extraire le meilleur de son antenne depuis 1998 !

Pour écouter l’émission « Radio vers le Futur » réalisée en juin 2018 en direct de la Gaîté Lyrique, c’est par ici.