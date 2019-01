20 ans de littérature

Dans cet ouvrage sonore, vous allez retomber en enfance grâce aux différents contes, comptines et autres fables narrées dans Les Proses de Comptoir (2015). Par la même occasion, vous découvrirez différents lieux parisiens parfaits pour faire une pause café. Ensuite, des lecteurs vous ouvriront leur porte afin de vous dévoiler leur bibliothèque personnelle, alors Enlevez vos chaussures (2014 et 2015) avant d’entrer et découvrez leur univers. Sachez enfin que ce récit sera ponctué de courtes pauses littéraires en compagnie de l’émission Le Marque-Page (été 2015).

A l’occasion de son vingtième anniversaire, Radio Campus Paris a mis le nez dans ses archives pour extraire le meilleur de son antenne depuis 1998 !

Pour écouter l’émission « Dobby or not Dobby » réalisée en juin 2018 en direct du Café Rêv, c’est par ici.