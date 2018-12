20 ans de bouffe

Si l’on en croit ce célèbre adage, c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes. Que diriez-vous donc de goûter ce menu à base d’archives? En entrée, délectez vous d’un reportage culinaire et politique au café associatif de la Commune Libre d’Aligre avec La Petite Bouffe (2017). En attendant le plat de résistance, discutez boulettologie moderne, dindes graciées la veille de Thanksgiving et thé sans mettre Les pieds dans le plat (2012). Ensuite dégustez un délicieux met à base de cresson avec Alimentaire mon cher watson (2017) et abreuvez-vous de vin naturel en faisant attention à ne pas mettre Les coudes sur la table (2014). En guise de dessert, nourrisez-vous d’informations sur l’archéologie des boissons alcoolisées avec Les Pierres Qui Roulent (2017).

A l’occasion de son vingtième anniversaire, Radio Campus Paris a mis le nez dans ses archives pour extraire le meilleur de son antenne depuis 1998 !

Pour écouter l’émission « La Grande Bouffe » réalisée en juin 2018 en direct de EP7, c’est par ici.