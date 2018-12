20 ans d’archéo

Ecoutez pêle-même différents extraits de Les pierres qui roulent (2017), l’émission spécialement dédiée à l’archéologie sur Radio Campus Paris ! Les animatrices de cette émission ayant plus d’une corde à leur arc, profitez également d’une critique décalée du film La guerre du feu sorti en 1981 diffusée dans On révise nos classiques (2017). Ensuite, partez en voyage en compagnie de Expédition Lastrourville (2015) et retrouvez-vous en immersion dans une mission scientifique menée dans des grottes gabonaises. Enfin, retrouvez à nouveau Les pierres qui roulent (2017) qui s’interroge justement sur ce qu’implique de faire de l’archéologie à l’étranger.

A l’occasion de son vingtième anniversaire, Radio Campus Paris a mis le nez dans ses archives pour extraire le meilleur de son antenne depuis 1998 !

Pour écouter l’émission « Sous les pavés… » réalisée en juin 2018 en direct de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c’est par ici.