20 ans d’actu

Qu’est ce que l’information sur Radio Campus Paris ? C’est ce que vous découvrirez avec cette présentation datant de 1998. Vous ferez ensuite un bond en 2003 avec L’Hebdo pour un point actualités nationales et internationales avant de vous téléporter en 2008 afin de parler faits divers avec le quotidien L’Extraballe. Puis vous ferez différents arrêts entre 2009 et 2011 et plongerez dans l’actualité étudiante avec Les Ninfos du Campus (2009), Désintox (2010) et Le Fil du Campus (2011). Ensuite, vous apprendrez une information exclusive révélée par Radio Sympa en 2011 et partirez en 2012 avec Le Flash de la Rédaction. Attardez-vous quelques instants en cette fin d’année 2012 pour écouter un JT diffusé dans l’émission spéciale La Nuit de la Fin. Vous partirez ensuite en 2013 avec une chronique de La Matinale de 19h, encore en activité aujourd’hui. Vous arriverez finalement en 2016 pour découvrir l’émission parodique Chablis Hebdo.

******************************************************************************************************

A l’occasion de son vingtième anniversaire, Radio Campus Paris a mis le nez dans ses archives pour extraire le meilleur de son antenne depuis 1998 !

Pour écouter l’émission « Le Grand Bal des 20 ans » réalisée en juin 2018 en direct du Point Ephemere, c’est par ici.