Kurt Cobain dans sa descente vertigineuse s’est raccroché au souvenir d’un personnage phare à qui il dédit une chanson d’In Utero, album épilogue des fantastiques Nirvana.

Et si Courtney Love vous racontait de son point de vue comment le morceau Frances Farmer will have her revenge on Seattle a été écrit ?

C’est ce qu’on vous propose modestement aujourd’hui avec cette fiction narrative qui revient sur le meilleur morceau (?) composé par Cobain.

Avec Sara Stella dans le rôle de Courtney Love.