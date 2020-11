1am : Freedom de George Michael

Il est bien déprimé George après le succès de Faith.

Il s’est retrouvé enfermé par le succès, assailli par les paparazzis et les fans, écrasé par la machine industrielle qu’est Sony.

Lui aimerait juste chanter, mais il y faut gérer l’image, jouer avec les symboles, parce qu’il est beau et c’est vendeur auprès de son public.

Alors il s’est adonné à un tour de magie : la disparition.

Son titre le plus vendeur des années 90, Freedom ne montrera aucune image de lui, enfin si un pied de nez où on voit un homme en caleçon se gratter les fesses (tout un symbole !), mais en lieu et place du chanteur, il y a aura toutes ces icônes des magazines de mode : Cindy, Tatiana, Naomi, Christy et Linda.

Écoutez Betty Yamanjian dans le rôle de Cindy Crawford vous raconter l’histoire de Freedom, morceau aussi iconique que son clip, et pourquoi pas vous refaire toute la disco de George Michael ou chanter à tue-tête par-dessus ce morceau aussi beau qu’entraînant !

Twitter de Betty : https://twitter.com/yamanjian

Twitter 1AM : https://twitter.com/Tropikal_Masala

#freedom #georgemichael #cindycrawford #1am