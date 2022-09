Programmation musicale:

Daniel Carter, William Parker, Mark Hennen, Toby Kasavan – The Force That Drives All Flesh

de l’album « feel like it » – bde-bdop records

Cohelmec Ensemble – Teotihuacan 1

de l’album « 5 Octobre 1974 » – souffle continu records ffl 021

JEAN-LOUIS CHAUTEMPS, JEAN-PIERRE DROUET, DANIEL HUMAIR, FRANÇOIS JEANNEAU, JEAN-FRANÇOIS JENNY-CLARk, HENRI TEXIER – Crac

de l’album « soli solo… plus » – arc les amis du musée d’art moderne de Paris 581

Joachim Kühn – It’s only for you

de l’album « scream for peace biennale de Paris 1969 » – linoleum lin-as-001

Manfred Schoof Quintet lonesome defender

de l’album « live in Bremen 1978 » – made in Germany m1316-2

Manfred Schoof Orchester – Waltz In The Sun

de l’album « Manfred Schoof Orchester + Albert Mangelsdorff / Wolfgang Dauner / Eberhard Weber » amiga lp 8-56-060

Friedrich Gulda, Paul Fuchs, Limpe Fuchs, Albert Mangelsdorff, Barre Phillips, Mounir Bashir, Gerhard Herrmann, Leszek Zadlo – Trio 5

de l’album « it’s up to you » – play loud ! productions pl 123

Henry Lowther’s Quarternity – A Night In Amnesia

de l’album « never never land » – jazz in Britain jib 36 16 cd

Alexandra Grimal – escalier

de l’album « refuge » – relative pitch records rbrss 017

Bengt Nordström – Spontaneous Creation

de l’album « natural music edition 1 – 8 A / 8 C » – bird note bn lp 2

Hans Reichel – Could Be Nice

de l’album « bonobo beach, some more guitar solo » – corbett vs. dempsey cvsd cd 094

Gérard Lockel – Mikûnga mia lufwa

de l’album « récital de guitare, aux âmes des ancêtres africains morts dans l’esclavage » – Lockel 2001

Animation, programmation musicale et réalisation : Olivier Delaporte