19 09 22 Polina Panassenko et Laura Poggioli, deux autrices entre France et Russie

Pour cette reprise on a reçu deux primo autrices qui ont publié deux romans entre lesquels d’étranges échos se font. D’un côté Trois soeurs de Laura Poggioli (Editions L’iconoclaste). De l’autre, Tenir sa langue de Polina Panassenko aux éditions de l’Olivier. Nous vous en recommandons la lecture de l’une et l’autre.

Pendant l’émission, on a parlé du premier roman, de la langue maternelle, de parricide, de monstres, de violences mais aussi de poésie et d’humour. On a aussi évoqué ce roman formidable dont on avait oublie l’auteur : FERENC KARINTHY

