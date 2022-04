18 L’Happy Hour Scientifique, LE JEU !

Alors que le printemps bat son plein, les rayons du Soleil chauffent de plus en plus les terrasses et les esprits taquins de vos arsouilles préférés. Sans hésitation ils se sont donc emparés des micros au café Mignon, dans le 3e arrondissement de Paris, pour vous proposer une émission spéciale jeux !

Le fameux cap’s ou pas cap’s est bien sûr au rendez-vous, ainsi que des jeux inédits comme l’inimitable Trivial Pour cuite, le fabuleux Very bad titre ou encore l’hilarant éthyloblindtest et plein d’autres surprises ! Ne loupez pas l’affrontement houblonné des équipes 8.6 et Guinness, le manque de compétences en additions de nos animateurs, ni la chaleur du public présent sur place !

Musiques Earth Wind and Fire – September Animation Tiphaine Claveau et Pierre-Yves Lerayer

Réalisation Marion Barbé

Merci aux participant.e.s, Baptiste, Camille, Justine, Romain et Simon !