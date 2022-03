17 Environnement : les médias se débinent

Bonjour Radio Campus Paris ! Aujourd’hui l’Happy Hour Scientifique questionne les médias, et surtout leur traitement des problématiques écologiques, environnementales et climatiques. Le 12 mars 2022, les français sont allés marcher pour inciter les médias à mieux traiter et plus souvent les questions climatiques. Alors l’Happy Hour Scientifique a rejoint la marche avec ses micros pour porter ces messages sur les ondes et invite Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre, quotidien de l’écologie, pour débriefer en plateau de ces sujets ô combien importants.

Bonne écoute !