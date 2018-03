15 mn pour jouir #First Date

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

#First Date (On fait connaissance)

Pour cette première rencontre, on fait les choses comme il faut. On ne ment pas sur la marchandise donc on est franc : on pioche dans le récent avec des titres bien rentre-dedans et qui n’en négligent pas pour autant la grandiloquence et la mélodie :

SEPTIC FLESH – Dante’s Inferno (Codex Omega, 2017)

MALEVOLENTIA – Qohelet (République, 2016)

NIGHTWISH – Devil and the Deep Dark Ocean (Oceanborn, 1998)

Tu en veux encore ? Rendez-vous dans 15 jours pour les préliminaires !