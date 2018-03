15 mn pour jouir #4 Le Power

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

#4 Le Power

Quatrième séance de plaisir avec toi, cher auditeur. Aujourd’hui, on t’emmène dans un univers de dragons et de princesses, où le fantastique rime avec double-pédale et fantasy avec sonorités épiques. Bienvenue dans les contrées du Power metal, là où ton imagination n’a pour limite que celle que tu lui donnes.

GRAVE DIGGER –

POWERWOLF – Army of the Night (Blessed and Possessed, 2015)

EVERGREY – A Touch of Blessing (The Inner Circle, 2004)

Encore ? Rendez-vous dans 15 jours pour du lourd, très lourd…