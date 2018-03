15 mn pour jouir #3 Le Hard Rock

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Le Hard Rock

Pour ce troisième date avec toi, on mets les main… dans le camboui avec du cuir et des clous. Autant te prévenir, ça va être rock, ça va être hard. Dur, dur comme une guitare saturée, comme un chant glaireux formé à la clope et au gin, comme une martèlement de batterie qui ne laisse aucune place au doute. Ferme les yeux et laisse-toi pénétrer de ces ondes qui ne vieillissent jamais.

TWISTED SISTER – I Wanna Rock (Stay Hungry, 1984)

BLACK STONE CHERRY – Blame It On the Boom Boom (Between the Devil and the Deep Blue Sea, 2011)

DANKO JONES – First Date (Sleep is the Enemy, 2006)

Tu en veux encore ? Rendez-vous dans 15 jours pour appuyer sur le bouton power de ton plaisir…