15 minutes pour jouir #9 Le Doom

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Le Doom

Amis dépressifs, ce neuvième date est pour vous. Prenant le contre-pied des obsédés de la double pédale et des riffs effrénés, le Doom ralentit le rythme pour faire durer le plaisir très… très longuement. Le son reste lourd, on ne baise pas gentiment les tympans mais on les alanguit à coup de thématiques morbides voir funèbres. Alors allongez-vous et prenez une lame de rasoir ou une corde au cas où. 15 minutes ne seront sans doute pas assez pour vous faire jouir, mais ça fera de bons (et longs) préliminaires.

BLACK SABBATH – Black Sabbath (Black Sabbath, 1970)

CANDLEMASS – Solitude (Epicus Doomicus Metallicus, 1986)

SKEPTICISM – The March and Stream (Lead and Aether, 1997)

ELECTRIC WIZARD – Dunwich (Witchcult Today, 2007)

Un peu trop déprimant pour vous ? Vous avez plutôt l’âme romantique ? On vous met un peu d’amour et d’eau de rose (noire) dans 15 jours.