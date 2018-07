15 minutes pour jouir #20 Avant-Garde Metal

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Avant-Garde

Les meilleures choses ont une fin – même temporaire. Nous avons fait durer les choses, longtemps, longtemps. Et ce fut bon, délicieux, tendre et violent. Aussi, pour cette dernière date avec toi, parce qu’il fait beau et chaud, on te propose une petite gâterie. Du genre qui te fera mousser et te retournera la tête et les tripes de plaisir. Les oreilles bien décrassées, te voilà prêt à entendre des choses inouies, inclassables invraisemblables. Inutile de chercher à comprendre. Ecoute. Puisqu’on te dit que c’est bon. Poulet.

RAM-ZET – The Fall (Pure Therapy, 2000)

UNEXPECT – Chromatic Chimera (In a Flesh Aquarium, 2006)

CARNIVAL IN COAL – Fuckable (Collection Prestige, 2005)

IGORRR – Viande (Savage Sinusoïd, 2017)

Tu en veux encore ? Coquin, va ! Rendez-vous à la rentrée pour poursuivre notre découverte sensuelle et auditive des multiples plaisirs du metal !

Et d’ici là, jouis bien avec nos podcasts.