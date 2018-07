15 minutes pour jouir #19 Dark Ambient

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Dark Ambient

Tu montres décidément bien de l’endurance ! Toujours pas repu ? Allons, la fin du coït est proche et pour ce dix-neuvième date avec toi, on te propose de respirer un peu. On va la jouer slow sex, mais avec la fureur du black contenue dans une sur-saturation à te faire exploser la verge et les oreilles de plaisir. Ferme-les yeux, ça passera mieux. Tu la sens, la vibration profonde, intense comme une vague abyssale et cosmique qui se saisit de toi, et secoue tes désirs les plus enfouis avec une malignité diabolique ? Oui, c’est bien cela, tu entres dans les espaces délicieusement amples du dark ambient. Et ça te fait beaucoup de bien. Avoue.

BRIAN ENO – In Dark Trees (Another Green World, 1975)

TANGERINE DREAM – Nebulous Dawn (Zeit, 1972)

LUSTMORD – Heresy Part. I (Heresy, 1990)

DARKSPACE – Dark (Darkspace III I, 2014)

Trop contemplatif, trop lent, trop sombre ou trop cosmique à ton goût ? Rendez-vous dans 15 jours pour quelque chose de complètement déroutant et même avant-gardiste…