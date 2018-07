15 minutes pour jouir #18 Folk Metal

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Folk Metal

Pour cette dix-huitième date ensemble, on te propose une escapade naturiste. Déshabille-toi ou enfile ta peau de bête, sirote un peu d’hydromel dans une corne bien taillée et viens t’allonger avec nous dans l’herbe humide. Oh oui ! Roulons-nous ensemble dans l’humus des fêtes païennes ! Allons, abandonne ta morale judéo-chrétienne et ton modernisme de pacotille pour te laisser posséder par l’esprit des dieux anciens. Ce soir, c’est jigs et pavanes celtiques et scandinaves aux sons des fiddles, accordéons et autres instruments folkloriques. La paille collera aux fesses mais c’est aussi pour ça qu’on l’aime, notre folk metal des chaumières !

SKYCLAD – Parliament of Fools (A Semblance of Normality, 2004)

CRUACHAN – Pagan (Pagan, 2004)

FINNTROLL – Trollhammaren (Trollhammaren, 2004)

ELUVEITIE – Inis Mona (Slania, 2008)

Trop joyeux et dansant à ton goût de métalleux ? Pas assez malsain et contemplatif ? Rendez-vous dans 15 jours pour une expérience beaucoup plus sombre et ambiante…