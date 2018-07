15 minutes pour jouir #17 Black Metal

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Black Metal

Tu croyais vraiment continuer à prendre ton pied comme ça longtemps ? Dix-septième rendez-vous et tu en veux encore ? Eh bien non ! Le black, ce n’est pas le démon de midi. Si tu veux jouir, il faudra le mériter. Les sonorités brutes, saturées, le chant écorché n’appellent pas au plaisir mais expriment au contraire l’angoisse et la souffrance des âmes torturées par la lucidité. Alors écoute tes pulsions et exprime-les avec violence, car c’est comme ça qu’on l’aime dans le Nord (de l’Europe). L’amour n’existe pas, il n’y a que le sexe qui pique en cuir, barbouillé de corpse paints. Hum comme c’est bon d’être méchant !

Sinon vous connaissez la différence entre le Black Metal et l’Enfer ? Aucune, dans les deux cas Satan l’habite.

ACHERONTAS / ARDITI / PUISSANCE / SHIBALBA – The Crescent Pilars of Daath (Pylons of the Adversary, 2014)

GRIS – Il était une forêt (Il était une forêt, 2007)

BLUT AUS NORD – Epitome VII (The Desantification, 2014)

Trop sombre et malsain à votre goût ? Pas assez dansant ? Il faut savoir ! Rendez-vous dans 15 jours pour quelque chose d’un peu plus traditionnel et, comme qui dirait, folklo…