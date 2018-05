15 minutes pour jouir #16 Alternatif et Néo

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Alternatif et Néo metal

Déjà le seizième date ensemble ! Majorité sexuelle de tes oreilles atteinte et maintenant qu’elles sont bien (dé)formées, tu es prêt à découvrir quelque chose de différent. Le metal alternatif et/ou confondu avec le néo ou nü metal, est un peu le bébé de la famille. Rebelle aux formes préétablies, très énervé et radical, il remet tout en question et fait sa montée de sève à coup de riffs barrés et de compositions directes. Très engagé, l’ado, c’est sa façon de te donner du plaisir. On aime ou pas mais on ne reste pas indifférent. C’est efficace, et même si ce n’est plus très nouveau, ce sont des pratiques qu’on aime bien tenter de temps à autre pour casser le cul de la routine.

JANE’S ADDICTION – Obvious (Ritual De Lo Habitual, 1990)

RAGE AGAINST THE MACHINE – Killing In the Name (Rage Against The Machine, 1992)

KORN – Ball Tongue (Korn, 1994)

Trop jeune et pas assez sombre et malsain à votre goût ? Rendez-vous dans 15 jours pour quelque chose d’un peu plus noir…