15 minutes pour jouir #15 Le Sympho

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Le Symphonique

Quinzième date et toujours pas lassé ? Et si c’est le cas, voici de quoi finir de vous séduire : le metal symphonique. Au croisement du power, du heavy, du gothique, teinté de néo-classique et tenté par les extrêmes, ce genre est pour les oreilles sensibles et peut servir de première approche du metal. Beaucoup de chant féminin et des orchestrations plus ou moins raffinées pour un univers émotionnel et épique qui vous fera monter au septième ciel sans trop de difficulté. Vos oreilles en mouilleront de plaisir.

NIGHTWISH – Ghost Love Score (Once,2004)

RHAPSODY – Dawn of Victory (Dawn of Victory, 2000)

THERION – To Mega Therion (Theli, 1996)

DIMMU BORGIR – Interdimmensionnal Summit (Eonian, 2018)

Sans doute un peu trop gentil et consensuel pour vos oreilles ? Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une alternative…