15 minutes pour jouir #14 L’Industriel

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

L’Industriel

Vous êtes plutôt petites fleurs ou machine à laver ? L’un comme l’autre, l’Industriel est pour vous ! Rejeton moderne du bruitisme, le metal indus (pour les intimes) hérite du goût pour le martèlement, la répétition et les sonorités mécaniques des premières musiques industrielles (qu’on retrouvera aussi dans l’EBM) et y ajoute des guitares bien grasses pour dénoncer l’aliénation des sociétés modernes et défendre toutes les formes de marginalité. Ici c’est pompage et piston mais pour la bonne cause : du plaisir à la chaîne et 15 minutes pour jouir en programme essorage de tympans.

MINISTRY – New World Order (Psalm 69 : The Way to Succeed and the Way to Suck Egg, 1992)

RAMMSTEIN – Rammlied (Liebe für Alle Da, 2009)

… AND OCEANS – Halcyon : The Heavy silence – In silent rain (Cyper, 2002)

Ça manque de douceur pour vous ? Un peu trop industrieux ? Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir un genre nettement plus accessible, voire classique.