15 minutes pour jouir #10 Le Gothic

193Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Le Gothic

C’est déjà notre dixième date et il est temps, après avoir bien trifouillé tes tympans et secoué ton corps de vierge à coup de triques métalliques, de mettre un peu d’amour, de douceur et de romantisme dans tes oreilles. Que tu sois plutôt mâle ou femelle, pour toi l’amour (à vie ou à mort), c’est de la tristesse, de la déception et de la nostalgie en barre. Tu es Goth (michet), et pour toi c’est même plus qu’une musique ou un énième sous-genre : c’est un vrai état d’esprit. Si tu n’y connais rien, rassure-toi : Mielleuse ou éructée, grondante ou éthérée, tu y trouveras ta voie et un flot de sensations délicieusement macabres ou obscènes.

TYPE O NEGATIVE – Black n°1 (Bloody Kisses, 1993)

PARADISE LOST – Jaded (Draconian Times, 1995)

THEATRE OF TRAGEDY – Lorelei (Aegis, 1998)

TIAMAT – The Scarred People (The Scarred People, 2012)

Un peu niais pour vous ? Trop sombre peut-être ? On revient vers quelque chose d’un peu plus classique dans 15 jours.