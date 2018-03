15 minutes pour jouir #6 Le Thrash

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Le Thrash

Pour ce sixième date avec toi, on va dans le sale, dans les ordures, le rugueux aux arrêtes acérées. Le Thrash metal, c’est le clochard hargneux du metal, le rebelle, l’énervé de la famille. Celui qui se fiche de faire dans le beau et le soyeux, et qui fait passer ses messages en force, sans mettre de vaseline. Un vrai dur qui vous force jusqu’à ce que vous en redemandiez.

SODOM – City of God (Sodom, 2006)

SEPULTURA – Ramatruc (Roots, 1986)

METALLICA – Murder One (Hardwired… to Self-Destruct, 2016)

Un peu agressif, peut-être ? Attendez de voir ce qu’on vous réserve dans 15 jours !