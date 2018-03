15 minutes pour jouir #5 Le Heavy

Le metal, c’est quoi ? Une matière, une texture, une musique, aussi. Tous les 15 jours, nous te proposons de l’entendre un peu plus, un peu mieux et de trouver avec lui de multiples plaisirs.

Le Heavy

Pour ce cinquième date avec toi, on envoie la grosse artillerie. Celle qui double la cadence et pousse les potards au max pour le max de sensations, jusque dans le caleçon. Le heavy, c’est ce metal tellement classique qu’il en devient le parangon du genre. Cuir moulant et cheveux longs, on pousse un chant aigu et on suit la rythmique galopante pour un plaisir mélodique des plus mémorables.

IRON MAIDEN – Caught Somewhere in Time (Somewhere in Time, 1986)

JUDAS PRIEST – PAINKILLER (Painkiller, 1990)

SAXON – CRUSADER (Crusader, 1984)

WOLFMOTHER – VICTORIOUS (Victorious, 2016)

Un peu trop sage pour vous ? Rendez-vous dans 15 jours pour quelque chose d’un peu plus sale, d’un peu plus thrash…