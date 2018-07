15 heures de formation pour la Radio du N9uf

Radio du N9uf s’est formée au mois de Février 2017, grâce à la participation active de jeunes motivés à l’idée de partager des expériences autour de thématiques telles que : les nouvelles technologies, le sport, la politique européenne, les pratiques culturelles amateurs…

Pour les écouter, c’est juste ici : https://www.radiodun9uf.com/

Au mois d’Avril, les journalistes en herbe ont passé plusieurs jours dans les studios de Radio Campus Paris pour apprendre aux côtés de Maxime Fassiotti, bénévole depuis plus de 10 ans. Au programme, 5 sessions pour apprendre à utiliser un studio mobile, à faire du montage et un habillage, pour apprendre à réaliser, à faire de la radio sur un plateau et bien choisir son sujet.