15 Agriculture : champs peux plus

Bonsoir chers auditeurs de Radio Campus Paris et bienvenue à l’Happy Hour Scientifique ! Aujourd’hui on va parler agriculture et climat. Mais un peu plus large que juste savoir si on réussira à faire pousser des tomates en 2100, nous on voulait se poser la question de comment nous tous, en tant que société, on peut mettre en place des changements pour adapter nos structures aux effets du changement climatique. Qui doit s’impliquer, dans la réflexion et la mise en action ? Est ce que les climatologues, écologues, peuvent préparer une petite fiche de conduite de comment faire pousser des plantes en fonction du climat ? Ca serait terriblement chouette, mais vous vous en doutez, c’est un peu plus galère que ça.

Pour y voir plus clair on a joué la carte “appel à un ami” et Nathalie Frascaria Lacoste à répondu présente ! Nous avons donc le plaisir d’en discuter aujourd’hui avec elle, professeure à AgroParisTech dans l’équipe Trajectoires écologiques et société.