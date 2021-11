Ce soir on s’aventure en Argentine avec une traversée de plus de quatre décennies d’avant garde qui prend parfois le chemin de l’Europe du nord pour se révéler à nous. Nous nous attardons aussi sur l’écoute plus que réjouissante de deux saxophonistes (l’un anglais, l’autre américain) encore injustement méconnus. La ville de Vancouver nous envoie l’un de ses meilleurs guitaristes et on ne va pas faire la fine bouche pas plus qu’on la fera d’ailleurs sur la dernière production du label « my only desire records », British jazz dans toute sa splendeur. enfin et si vous n’êtes pas encore rassasié nous vous rajoutons le voyage cosmique vers la planète Saturne.

la playlist

-Graham Collier – Red sky in the morning

de l’album « British conversation »

-Sun Ra and his Arkestra – twin stars of thence

de l’album « lanqidity the definitive edition »

-Gato Barbieri – bachanianas brasilieras

de l’album « third world »

-DATRΣbIL – primera parte

de l’album « noise r p o »

-Luis Conde, Fabiana Galante, Frode Gjerstad, Dag Erik Knedal Andersen – meet

de l’album « when will we meet again »

-Gordon Grdina – Square Peg impending discomfort / escherian

de l’album « klotski »

-Konik – Fringe Chunk one

de l’album « Konik Fringe Set & Chunks »

-Ras Moshe Burnett – on the day you were born

de l’album « 50 shades of May »

réalisation Jeffrey

animation et programmation musicale Olivier Delaporte