La Bringue : Pi Ja Ma & La Face B // 30.11.2022

Pour cette quatrième saison c’est Flavie et Julian de l’association La Liaison qui prennent les rennes de l’émission. La Liaison c’est une association d’organisation de concerts qui a plus d’une corde à son arc et qui ajoute cette année une émission de radio.

Pour la troisième émission de cette saison, l’équipe de La Bringue a reçu Pi Ja Ma et Charles fondateur du webzine La Face B.

Au programme de l’émission 1h30 de conversation , et des chroniques avec Simon aka Vestes qui nous a parlé du double EP « Que La Mer » de Sarah Mai dans sa chronique » Conflit d’intérêt et Julian qui nous a parlé des concerts à ne pas manquer en décembre. On retrouve aussi des interview réalisées durant le Festival Ici Demain avec au programme Social Dance, Born Warm et Gurl.

Dans la playlist de l’émission :

Pi Ja Ma – Destination l’amour

Okala- NDE

Ada Oda – Niente Da Offrire

Rouge Gorge – Quel Idiot

Pi Ja Ma / Laura Cahen – My girl

Sarah Maï – Que La Mer

Darwin experience – Which one I am

Double date with death – Jouets

Présentation : Flavie Mazier / Réalisation : Manon / Chroniques : Simon Dumottier et Julian Boulbard / Générique et jingle : Jules aka Médaille

