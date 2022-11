La Matinale de 19 heures – Sobriété énergétique avec France Urbaine & Kids Return // 10.10.22

Le premier sujet de cette Matinale, ce sera le plan de sobriété énergétique. Pour en parler, nous serons en ligne avec Benoit Cormier, responsable presse à France Urbaine. « France urbaine partage les orientations du Gouvernement et attend des mesures d’urgence » et « appelle à l’instauration d’un bouclier énergétique d’urgence pour les collectivités les plus impactées par l’explosion des coûts de l’énergie » selon le communiqué de presse de l’association. Gabrielle l’interrogera à ce sujet et cette interview en compagnie de l’animateur, Adrien Guillaume.



Ensuite, nous recevrons Kids Return, le groupe de pop éponyme du film japonais Takeshi Kitano. Adrien et Clément se sont rencontrés à l’âge de 13 ans, et jeudi dernier, les deux amis sortaient leur premier album intitulé « Forever Melodies ». Des airs nostalgiques, inspirés par le groupe Phoenix et par des bandes originales de ciné, les deux musiciens nous ramènent à l’enfance…

« Les Beattles et Mozart tu les connais encore. Ca ça reste et nous on partira » nous disaient-ils. « On vit pour ça, pour faire des mélodies pour toujours ».

Vous entendrez également deux chroniques d’Elfie Gay et Alison Cazal !

Présentation : Adrien Guillaume Padovan / Co-Interview : Gabrielle Bayer / Zoom : Adrien Guillaume et Marie Leroy / Chroniques : Elfie Gay et Alison Cazal / Réalisation : Margot Page / Coordination : Marie Leroy