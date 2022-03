Episode 7 – Emmanuel 08/03/2022

Emmanuel est l’invité de cet épisode 7 de Voix enchantées.

C’est avec le rappeur Booba qu’il a décidé d’ouvrir le bal. On a parlé de son rapport à l’artiste qu’il suit depuis des années et de ses morceaux favoris. Ou encore de ce que Booba dégage à travers son écriture et sa personnalité charismatique.

Pour son coup de coeur musical, Emmanuel nous a proposé la chanson « Coucou » de la rappeuse Meryl. On reste dans le même univers musical mais on passe du côté féminin de la force. Nous avons amorcer le thème des femmes dans le milieu du rap.

Cela tombe bien car l’émission a eu lieu le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Pour son partage de texte, notre invité nous a lu un article court dans lequel il fait part de son opinion sur le féminisme dans le rap, qui est revendiqué ou non par les rappeuses. Emmanuel s’est aussi questionné sur son propre rapport au féminisme.

Son choix d’oeuvre phare n’est autre que la Recherche de Proust, cycle romanesque que peu d’entre nous peuvent se venter d’avoir lue intégralement. Ce n’est pas notre cas, peut-être un jour ?

Qu’est-ce qui fascine Emmanuel dans l’écriture de ce monument de la littérature française ? En tout cas, lire Proust lui donne envie d’écrire. Et vous, quels auteurs et autrices vous poussent à sortir des choses en vous et à les coucher sur papier ?

On termine comme toujours par une bribe de phrase entendue par Emmanuel…dans un restaurant chic !

Bonne écoute à tous et rendez-vous le 5 mars pour l’épisode 8 de Voix enchantées.

Artiste :

Booba

Coup de coeur musical :

« Coucou » par Meryl :

Oeuvre :

Marcel Proust, Le Côté de Guermantes

Joindre l’émission :

Instagram : voix_enchantées

Joindre l’invité :

@emmanuel.chs