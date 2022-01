100 Ans De Cinéma… : SHERLOCK HOLMES – David Morin Ulmann // 18.01.2022

David Morin Ulmann est un ancien intervenant à l’université, spécialiste de l’anthropologie de la modernité et de la psychologie historique, entre autres … Il a choisi de nous parler de Sherlock Holmes et de ses diverses adaptations sur petit et grand écran, depuis les tout débuts du cinéma. En effet, le fameux détective inventé par Sir Arthur Conan Doyle est l’un des personnages les plus présents du 7ème art et son omniprésence l’a fait sortir du registre littéraire pour entrer dans celui du mythe moderne. L’occasion de revenir sur ce grand personnage de la littérature et du cinéma, sous un angle socio-philo des plus passionnants !