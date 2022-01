100 Ans De Cinéma… : ORSON WELLES – 2ème partie – Marco Pierrard // 17.08.2021

Suite et fin de notre saga de l’été, deux émissions consacrées à la vie et à la carrière impressionnante d’Orson Welles. Après une 1ère partie sur les débuts de l’enfant prodige du théâtre, de la radio et du cinéma (à écouter dans les podcasts de 100 Ans de Cinéma), nous revenons aujourd’hui, toujours avec notre invité Marco Pierrard, sur la 2nde partie de la carrière cinéma de Welles. Une 2nde partie sous forme de partie immergée de l’iceberg, marquée par de nombreux projets inaboutis, qui ont fait sa réputation d’artiste maudit, mais aussi par ceux qu’il a bel et bien terminés et qui, peut-être, constituent pourtant ce qu’il a fait de plus intéressant. Notre invité, Marco Pierrard, est l’ancien directeur d’antenne de la radio Prun’, l’ancien directeur de Radio Campus Paris et est actuellement web-designer en freelance. Grand passionné d’Orson Welles depuis longtemps, il est l’auteur d’une timeline extrêmement complète sur ce grand acteur-réalisateur américain, à découvrir ici : https://bit.ly/orsonwellestimeline