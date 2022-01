100 Ans De Cinéma… : GEORGES MELIES – Serge Bromberg // 23.11.2021

100 Ans de Cinéma a l’immense plaisir de recevoir Serge Bromberg, fondateur de Lobster Films, qui retrouve restaure et ressort des trésors anciens du cinéma, tels que Le Voyage dans la Lune de Méliès. Les jeunes téléspectateurs ont pu le découvrir dans les années 90 dans les émissions Cellulo et Ca Tourne Bromby ! sur La Cinquième. En 2010 Serge Bromberg, et sa co-réalisatrice Ruxandra Medrea, sont récompensés du César du meilleur film documentaire pour L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot, qui revenait le tournage maudit du film inachevé du même nom. Il a choisi de nous parler de la vie et de l’œuvre de ce grand précurseur qu’est Méliès : le premier magicien du cinéma, à qui il a consacré un formidable documentaire début 2021 : Le Mystère Méliès, réalisé par Eric Lange, son collègue de toujours.