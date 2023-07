10 JUILLET Fait divers et piano : Thibault Raisse (L’inconnu de Cleveland 10/18 Society) et Gabriel Durliat (pianiste bientôt à La Roque d’Anthéron)

Aujourd’hui, on a reçu le journaliste et écrivain Thibault Raisse auteur d’une étonnante enquête sur L’inconnu de Cleveland (Ed 10/18 et Society). On a aussi rencontré Gabriel Durliat, jeune pianiste, élève au Conservatoire national de Paris dans la classe de Hortense Cartier-Bresson. Il sera au festival de La Roque d’Anthéron le 28 juillet à 11 heures.

Où l’on a parlé de cold case, du métier de fait diverssier, de Cleveland, des empreintes digitales, des doigts des pianistes aussi, de Fauré, du rôle des professeurs, d’Isabelle Adjani, du bonheur de jouer du piano ou encore des GogoPenguin (voir ci-dessous)

Pendant l’émission on a écouté Isabelle Adjani Ohio (ce passage TV datant de 83 est dantesque)

mais aussi Gabriel Durliat dans une interprétation de Fauré

Enfin, les gogo Penguins évoqués par Thibault Raisse, c’est eux