1 L’alliance de la couronne et de la tiare

L’alliance de la couronne et de la tiare

Dans ce premier épisode de la Genèse de Kratos, on vous parle des pensées politiques du Haut et Bas Moyen Âge. Une Période marquée par de grandes figures politiques et penseurs, qui n’ont jamais cessé de transformer l’exercice du pouvoir. C’est le cas de Charlemagne, Hugues Capet, Saint Louis, Louis XI, Saint-Augustin, Anselme de Cantorbéry ou encore Thomas d’Aquin.

Comment en parler ? Où les situer ? Quelles empruntes dans l’histoire politique de France ?

Ici, on vous propose des témoignages en micro-trottoir, une revue historique sur les pensées du Haut Moyen Âge mais également un entretien avec Olivier Matteoni, historien Français et spécialiste de l’histoire politique et sociale du bas Moyen Âge. Spécialiste de l’histoire de la maison capétienne de Bourbon, il nous présente la figure de Louis XI. Représenté par « son cynisme politique », « son amour immodéré de la chasse » et « son caractère à la fois emporté et dévot », notre invité évoque une figure étonnante à plusieurs visages et pourtant majeure dans l’histoire de France.

Bonne écoute !

Présentation : Anaïs Carbonel et François Bienvenu

Revue Historique : François Bienvenu

Réalisation : Anaïs Carbonel

Invité : Olivier Matteoni

Crédits : Chapelier Fou – Constantinople / Concerto Grosso – Young Mozart / Je vivroie liement/liement me deport – Guillaume de Machaut