1 LA VIDEO AU THEATRE

« Le cinéma, c’est l’âge de la machine. Le théâtre, c’est l’âge du cheval. Ils ne s’entendront jamais ; souhaitons-le d’ailleurs, car le mélange est déplorable. »

Fernand Léger, Les Cahiers du mois, 1925.

Pour cette première émission du bingo, nous nous sommes penchées sur la vidéo au théâtre. Nul ne s’étonne plus de sa présence sur les scènes actuelles, qui se nourrissent volontiers de l’apport d’autres disciplines, la vidéo est devenue le fer de lance de créateurs et créatrices de théâtre, qui explorent toujours plus les possibilités du mélange entre les codes du théâtre avec ceux du cinéma, avec une artillerie désormais très sophistiquée, pouvant capter et retransmettre en temps réel le spectacle en train de se jouer sur scène.

Pour nous éclairer, Mélissa Golebiewski, doctorante en études théâtrales et dramaturge, qui a consacré ses recherches sur les relations entre vidéo et dramaturgie dans les mises en scène contemporaines.

