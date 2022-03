On en prend l’habitude, la programmation musicale de ce numéro est à la fois sélect et underground. Il y en aura pour tous les goûts… On commence avec une rareté estampillée « spiritual jazz » qui refait surface et redevient accessible. Nous rendons hommage à Khan Jamal qui s’il débuta sa carrière à Philadelphie, fut aussi une figure bien connue à New York. Justement c’est par la big apple d’hier et d’aujourd’hui que nous terminerons ce programme non sans avoir fait un détour par l’Angleterre et l’un de ses plus beaux joyaux.

SO listen to the sound.

programmation musicale

Jothan Callins & The Sounds Of Togetherness – Winds Of Change

de l’album « winds of change »

mad about records mar 056

Sun ra And His Arkestra – omniverse

de l’album « omniverse »

modern harmonic mh cd 221

Khan Jamal – The Known Unknown

de l’album « infinity »

Jambrio 001

Jone Takämaki, Umut ÇaĞlar, Fahrettin Aykut – Myth Of The Drum 1

de l’album « myth of the drums »

Zehra records zehra 005

Hans Koller Free Sound Quintet – Opus 2

de l’album « free sound quintet

jive music jm 2103-2

Mike Taylor Quartet – folk dance

de l’album « preparation »

sunbeam records sbr lp 5113 ou sbtp 1101 pour la version cd

Norma Winstone – Song of Love

de l’album « edge of time »

dusk fire records dusk cd 108

Laurence Cook, Jacques Coursil, Warren Gale, Perry Robinson, Steve Tintweiss – ave b free jam

de l’album « ave b free jam »

inky dot media idm cd 005

playfield – sonar

de l’album « playfield vol 1 »

orbit 577 records or 5021

programmation musicale, production, animation et réalisation Olivier Delaporte