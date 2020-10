05 03 20 NumerX Le virtuel, un moment du réel ? Ou l’inverse ?

Photo par pixel2013 de Pixnio

Figurez vous qu’on peut aller voir Whitney Houston en concert à la salle Pleyel. Mais oui l’inoubliable (ou pas) interprète de I will always love you hou hou vient de commencer une tournée. La nouvelle surprendra les plus attentifs de la vie des stars des années 80. Car oui Whitney Houston est morte et si tournée il y a, ce n’est donc pas Whitney elle même qui chante mais son hologramme qui bouge tandis qu’on entend des enregistrements de la star d’autrefois. on vit décidément une époque formidable. OU comme me le disait un ami hologramme – oui oui j’ai des amis hologrammes c’est la version moderne de l’ami imaginaire que j’avais avant – “on n’arrête pas le progrès”.

Réel et virtuel sont là partout, entremêlés pour le meilleur (quand on soigne des personnes malades) et le pire (quand on fait chanter des chanteuses qu’on n’a pas forcément super envie d’entendre). Mais comme disait Céline Dion ou son clone (et je ne parle pas de son mari René quand je parle de clone : le show must go on.

Alors puisqu’il est question de spectacle on est allé emprunter à celui qui a le premier parlé de société du spectacle le titre de ce numéro de NumerX : le réel est il devenu un moment du virtuel ? Ou est ce le contraire ?

Milad Doueihi, historien des religions, philosophe et titulaire de la Chaire d’humanisme numérique à l’université de Paris-Sorbonne. auteur de “Qu’est-ce que le numérique ?” aux éditions PUF et de “Pour un humanisme numérique” aux éditions du Seuil. Vous travaillez en particulier sur la culture numérique et ses implications.

et Thomas Gaon psychologue clinicien chercheur et membre actif de l’observatoire des mondes numériques en sciences humaines…

On a lu un extrait de Le monde n’existe pas de Fabrice Humbert paru aux éditions Gallimard.