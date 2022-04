Au coeur de ce numéro il y aura une grande séquence consacrée à la clarinette basse avec bien sûr son plus flamboyant représentant: Eric Dolphy. mais nous découvrirons aussi en avant première le premier extrait d’un album à paraitre de LD Levy, musicien américain qui retrouve le chemin des studios après plus de 25 ans de silence.

Le prestigieux label allemand mps n’a pas fini de fasciner mais cette fois ils suscite l’inspiration de jeunes musiciens. Le sorcier rythmique de Boston Dennis Warren viendra aussi nous rendre visite et enfin nous explorerons le jazz qui résonne aux alentours des pyramides égyptiennes.

programmation musicale

Dell, Lillinger, Westergaard, feat. Bob Degen – Serielleesquisse

de l’album « supermodern sound vol 1 »

hgbs blue records 20209 série black forest sound vinyl édition vol 4

Bob Degen – Little Mack

de l’album « sequoia song »

enja enj 2101-2

Mike Taylor Quartet – night in Tunisia

de l’album « preparation »

sunbeam records sbtb 1101

Eric Dolphy – Burning Spear

de l’album « iron man »

douglas lp sd 785

Michel Pilz & Benoit Martiny – Melu-Sina

de l’album « the gudde wëllen »

badass yogi productions

L D Levy – harlem nocturne

inédit, extrait d’un album à paraitre

Dennis Warren Full Metal Revolutionary Jazz Eclectic – democracy vs insurrectionists

de l’album « improvisation for democracy »

FMRJE records

Phil Musra Group – Egypt

de l’album (cosmic paradise/peace in the world/cosmic records »

now again na 5155

The Sun Ra Arkestra Meets Sala Ragab + the Cairo jazz band – A Farewell Theme

de l’album « in Egypt » Strut records

programmation musicale, réalisation et production

Olivier Delaporte