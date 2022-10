Cette semaine bien sûr nous rendons hommage à Pharoah Sanders, compagnon de route des dernières années de John Coltrane, les plus radicales mais aussi créateur de sa propre identité sonore souvent qualifiée de spiritual jazz.

On vous présente aussi le dernier Sylvain Kassap, tout simplement réussi et lors d’une séquence de trois titres nous vous proposons de plonger dans l’une des formules les plus utilisées dans le free jazz, le trio sax/basse/batterie. la formule est séduisante quand on veut jouer free mais du coup elle a été galvaudée, on vous offre trois exemples de pari réussi.

la playlist :

Don Cherry – remembrance

session inédite finalement publiée sur l’album « in the beginning » – Pharoah Sanders – esp disk, esp 4069

Pharoah Sanders – Harvest Time

de l’album « Pharoah » – india navigation, in 1027

OM – For Ursi

de l’album « rautionaha » japo records, japo 6016

Dennis Warren Fmrje – hit 3

de l’album « August 13th hits » no label, self produced

Hans Reichel – Bonobo Beach I

de l’album « bonobo beach some more guitar solo » corbett v/s dempsey cvsd cd 094

Georg Gräwe Quintet – More Noise

de l’album « pink pong » corbett vs dempsey cvsd cd 093

Sylvain Kassap – Spartakus

de l’album « Octobres » rogueart rog 121

Perry Robinson, Mark Whitecage, Ken Filiano, Lou Grassi – glyphs

de l’album « live @ Visionfest 20 » not two records mw 2 1023-2

Mark Whitecage Trio – split personality

de l’album « the paper trail » – acoustic ele 413

Konik – HoundS

de l’album « conundrum Dominic Lash self produced



JONES JONES – Dialectical Jones

de l’album « the Moscow improvisation » not two records mw 935 -2

Trevor Watts & Liam Genockey – rhythm variants

de l’album « the art is in the rhythm » jazz in Britain jib 39-s-cd

programmation musicale, réalisation et animation: Olivier Delaporte