Je zappe et je mate #07 – Mon invention vaut de l’or // 12.10.17

Cette semaine, Je zappe et je mate Mon invention vaut de l’or, une émission d’M6 qui met à l’honneur les participants fous du prestigieux concours Lépine. Face à un jury de trois professionnels de la grande distribution, des inventeurs et ingénieurs de tous profils vont tenter de décrocher un contrat pour commercialiser leur invention à grande échelle. Entre glorification de l’entrepreunariat et mythification de la machine capitaliste, cap sur la start-up nation.

Ecriture, montage, voix : Maureen Lepers