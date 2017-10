Cette semaine, Je zappe et je mate J’ai 16 ans et je suis déjà maman, un documentaire diffusé par NT1 dans lequel on suit le quotidien de très jeunes couples ou mamans célibataires, à l’aube de leur nouveau statut de parent. Entre glorification de l’instinct maternel et diabolisation de l’avortement, le programme véhicule un discours ultra-réactionnaire à l’égard de la maternité, que nous vous proposons de décrypter.

Ecriture, voix, montage : Maureen Lepers