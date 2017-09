Je zappe et je mate #04 – La Dream Company // 04.09.17

Cette semaine, Je zappe et je mate réalise tous vos rêves avec La Dream Company lancée par TF1. Dans ce prime animé par Arthur, chacun des comédiens dont il a l’habitude de s’entourer dans Vendredi tout est permis se voit tour à tour confier la mission de rendre heureux quelqu’un en réalisant son rêve le plus télégénique. Mais entre mépris de classe et doigt d’honneur aux services publics, l’émission de TF1 fait surtout rêver les plus macronistes de ses téléspectateurs. Décryptage dans ce podcast.

Ecriture, voix, montage : Maureen Lepers